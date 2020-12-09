Депутаты Сейма готовятся к завтрашнему заседанию

Депутаты Сейма сдают тесты на коронавирус перед завтрашним заседанием.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен выразила надежду, что на нем парламент сможет принять поправки к статуту, которыми будет установлен четкий порядок проведения удаленных заседаний Сейма.

Обеспечить депутатам технические возможности для того чтобы принимать участие в дискуссиях и голосовать удаленным способом с полным обеспечением безопасности информации и прозрачности, по словам Чмилите-Нильсен, специалисты обещают до конца декабря.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.