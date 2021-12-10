Детей 11-12 лет снова ждут встречи в Книжном клубе Русдрамтеатра

В ноябре успешно стартовал новый проект – Детский книжный клуб в Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ). Его участники – дети в возрасте 11-12 лет. Модератор клуба – филолог, книжный обозреватель и отличный знаток детской психологии Ольга Велавичюте.

На первой встрече речь шла об Уильяме Шекспире и его значении в истории театра. Читался короткий рассказ «Шекспиру и не снилось». Дети активно участвовали в обсуждении и очень интересно интерпретировали тему.

«Позже была моя любимая часть встречи, когда сами дети рекомендовали что-нибудь почитать, раскрывая свои любимые темы. И тут мы чуть не забыли о времени. Восхищаюсь юными читателями, которые читают столько интересного и так щедро готовы этим делиться!» – говорит модератор клуба.

Следующая встреча Детского книжного клуба состоится уже в это воскресенье, 12 декабря. А первую встречу в новом году планируется провести 16 января. Заседания клуба проходят в Малом зале РДТЛ, начало в 13 часов.

В декабре участники книжного клуба отправятся в путешествие по ледяным просторам скандинавской мифологии в сопровождении британского сказочника и фантазёра Нила Геймана. Зима, скандинавские боги, норвежский мальчик Одд, отвага и решительность, забота и сопереживание, а также свойственные автору ирония и свобода. Со всем этим участникам клуба предлагают познакомиться в книге Н. Геймана «Одд и Ледяные великаны» еще до встречи. Ну а если им не удастся этого сделать, не стоит беспокоиться. Отрывки из книги будут читаться во время встречи, и скучать точно никому не придется.

На январской встрече будет представлен сборник рассказов для подростков «Полное погружение». Он написан современными писателями и издан в 2021 году.

Остается напомнить, что Детский книжный клуб рассчитан на детей 11-12 лет. Детям младшего возраста может быть сложно принимать участие в дискуссии.

Билеты распростаняет Tiketa