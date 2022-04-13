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Дети готовятся к войне в трейлере «Очень странных дел»

Автор Эвелина Никанорова

Netflix обнародовал первый трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». В ролике главные герои истории оказались далеко друг от друга.

Макс (Сэди Синк) все еще оплакивает потерю сводного брата Билли (Дакре Монтгомери), а Одиннадцать (Милли Бобби Браун) не кажется счастливее или безопаснее, поскольку ей и ее новой жизни в Калифорнии с Байерами, включая Джойс (Вайнона Райдер), Уилла (Ноа Шнапп) и Джонатана (Чарли Хитон), угрожает надвигающаяся война.

– Я перевез вас, ребята, подальше от Хокинса, потому что думал, что вы будете в безопасности, — откровенно говорит доктор Оуэнс (Пол Райзер) Одиннадцати. – Грядет война. Боюсь, твои друзья в Хокинсе находятся в эпицентре бури. Я не знаю, как это сказать, кроме как просто сказать: без вас нам не выиграть эту войну.

Тем временем Хоппер (Дэвид Харбор) и вовсе находится в лагере в делёкой заснеженной России, откуда присылает странную посылку Джойс.

В трейлере можно увидеть, как подростки отважно отправляются на борьбу со злом, и их новых зловещих врагов.

В новых сериях также вернутся Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Джо Кири, Майя Хоук, Кара Буоно и Мэтью Модайн, а также появится новые персонажи в исполнении Роберта Инглунда, Эдуардо Франко, Джозефа Куинна, Мэйсона Дая, Шермана Огастаса, Тома Влашихи, Николы Джурицко и др.

Четвертый сезон будет разделен на две части: премьера первой состоится 27 мая, а второй – 1 июля.

Источник: InterMedia

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