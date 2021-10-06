Дети и гаджеты. Сколько можно сидеть возле компьютера?

Согласно результатам недавно проведённого исследования, во время обоих карантинов дети 6-14 лет проводили возле экранов компьютеров по 7 часов в день. Половина этого времени уходила на развлечения. По выходным дети возле компьютера проводили по 5 часов в день. В связи с этим их самочувствие и эмоциональное состояние заметно ухудшилось.

Большую обеспокоенность также вызвал и тот момент, что во время карантина у 51% детей 6-14 лет были замечены проблемы в поведении. Также налицо риск лишнего веса, сократившаяся физическая активность, жалобы на головную боль и пр. По сути дети оказались «по ту сторону экрана».

Специалисты дают несколько советов родителям по поводу того, сколько времени должны проводить дети возле экранов гаджетов.

В первую очередь, детей до 18 мес. вообще не стоит знакомить с гаджетами. Исключение может быть сделано в случае видеозвонков с близкими родственниками.

Родителям детей 18-24 мес. стоит выбирать высококачественные программы для своих детей. Помимо этого специалисты рекомендуют родителям смотреть эти программы вместе со своими детьми.

Детям 2-5 лет возле экранов гаджетов стоит проводить не более 1 часа в день. При этом важно, чтобы ребёнок чётко понимал, что 1 час в день – это максимум.

Детям 6 лет и старше важно чётко указать время и цель времяпрепровождения возле экранов. При этом необходимо, чтобы у ребёнка было достаточно сна, физической активности и т.д. Также важно уточнить время и место, где гаджеты использовать нельзя. Не помешает и просветительская деятельность – правила безопасности в Интернете и «родительский контроль».

Напоследок специалисты советуют родителям не забывать о том, что дети, в первую очередь, берут пример именно с них. А значит, если родители запрещают детям сидеть возле гаджетов, а сами оттуда не вылезают, не стоит удивляться недоумению и вопросам со стороны своего ребёнка.

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