Дети могут сделать прививку, даже если родители против

Даже если родители или опекуны против того, чтобы их ребёнок привился от коронавируса, ребёнок всё равно может получить разрешение на вакцинацию. Об этом сообщил Минздрав Литвы. Происходит это таким образом: ребёнок обращается к своему врачу, тот, в свою очередь, созывает консилиум врачей, и уже группа медиков принимает решение по поводу вакцинации от коронавируса. Представители Министерства здравоохранения напомнили, что в этом случае ребёнок и медики руководствуются 2-й частью 14-й статьи Закона о правах пациентов и компенсации за ущерб, нанесённый здоровью, который гласит именно об этом. Напомним, что с 14 июня в Литве началась вакцинация детей в возрасте 12-15 лет.

Президент Бразилии будет оштрафован за игнорирование требований карантина

Тем временем президент Бразилии Жаир Болсонару будет оштрафован за появление в общественном месте без защитной маски. Инцидент произошёл на встрече главы государства со своими сторонниками. Сумма штрафа составит около 110 долларов США, что соответствует примерно 91 евро. Отметим, что требование носить защитные маски в общественных местах действует в Бразилии с мая прошлого года. А полный курс вакцинации от коронавируса прошли менее 12% жителей 211-миллионной страны.

Боксёр Александр Поветкин назвал коронавирус причиной завершения карьеры

Между тем российский боксёр Александр Поветкин, объявив о завершении карьеры, назвал коронавирус одной из причин этого шага. По его словам, на спаррингах и в тренировках после коронавируса он чувствовал себя, будто пьяный. Ранее спортсмен сообщал, что в результате болезни у него появились проблемы с сосудами. Напомним, что в конце марта российский боксёр лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжёлом весе, потерпев поражение от британца Диллиана Уайта в бое, который оказался последним в его карьере.

У новых штаммов коронавируса иная клиническая картина

И в заключение выпуска. Новые штаммы вируса внесли изменения в клиническую картину течения COVID-19. Если раньше характерными признаками были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас ими стали головная боль, насморк и боль в горле.