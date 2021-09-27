Дети на самокатах и велосипедах. Что делать в случае травмы?

Литовские врачи отмечают, что осенью дети получают множество травм. Большинство их связано с ездой на велосипедах и самокатах. Их выбирают многие школьники при поездке в школу, к друзьям или просто для свободного времяпрепровождения. Согласно статистике, чаще всего травмы получают подростки в возрасте 12-16 лет. И зачастую эти травмы они получают не в качестве пешеходов.

К примеру, среди всех несчастных случаев на дорогах, в которые попадают дети и подростки, более 66% случаев связаны с ездой на велосипеде. В свою очередь, детские травмы, связанные с ездой на самокатах, составляют более трети от всех несчастных случаев на дорогах.

Самые частые травмы связаны с падениями

По словам медиков, в этом году самые частые травмы связаны именно с падениями с этих транспортных средств. Ещё пару лет назад большинство травм дети получали во время прыжков на батутах. В этом же году вперёд вырвались дети, безответственно катающиеся на велосипедах или самокатах. Дети более младшего возраста чаще получают травмы во время езды на самокатах. В свою очередь, подростки – во время езды на велосипедах и электрических самокатах.

Специалисты отмечают, что несчастные случаи происходят потому, что дети не в состоянии оценить важные аспекты, например, дорожное покрытие или съезды. Также дети переоценивают свои способности во время езды, поэтому и падают чаще, чем взрослые.

Как показывает практика, несчастный случай может случиться в любом месте. Это может быть улица, двор или парк, путь в школу или на внеклассное занятие. Летом свободного времени и возможностей ездить на велосипеде или самокате больше. Между тем осенью темнеет быстрее, а после частых дождей дорожное покрытие становится мокрым и скользким. Помимо этого есть и множество других факторов, влияющих на езду.

Что важно знать родителям

Медики утверждают, что родителям очень важно знать, как себя вести, если ребёнок получил травму. Если это место опухает и болит, медики рекомендуют прикладывать холодное на протяжении 15 минут каждые два часа. В случае если ребёнок травмировал конечность, медики рекомендуют держать её в приподнятом состоянии и следить за ребёнком. Если после прикладывания холодного и приёма лекарств ситуация не улучшается, вполне возможно, что это перелом. Однако этот диагноз должен поставить врач.

Также медики обращают, что многие дети элементарно не соблюдают правила безопасности во время езды. Большинство из них не надевают шлем и защиту для локтей и колен. Также они выбирают не самые удачные места, не приспособленные для самокатов и велосипедов. Многие ещё и слишком юны, чтобы самостоятельно справиться с велосипедом или самокатом. В любом случае, от несчастных случаев могут обезопасить именно средства защиты. В конце концов, для этого их и придумали.

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