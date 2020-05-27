Listen to «Дети на скейтбордах и роликах. Что важно знать родителям» on Spreaker.

Непростая карантинная весна уже практически осталась позади,и нас неизбежно ожидает лето. По прогнозам метеорологов, не в пример весне, оно обещает быть жарким. А значит, наши дети закончат занятия — и выберутся на улицу. Ну а те, кто постарше и поактивнее, — прихватят с собой скейтборды или роликовые коньки — и отправятся осваивать различные трюки. Что важно знать нам, родителям.

Медики говорят, что самые частые травмы у подрастающих трюкачей — это повреждения запястья или лодыжки, растяжения связок, переломы, ушибы, ну и ссадины, конечно. Еще, к сожалению, бывают головные боли, связанные с падениями, и более серьезные травмы. Большинство из них происходит из-за неровностей дороги, невозможности вовремя остановиться, чрезмерной скорости или просто выполнения сложных трюков. При этом многие пациенты приемных отделений больниц признаются, что катались без шлемов или специальных средств защиты. Немного утешает одно — по статистике, смертельные случаи очень редки и чаще всего связаны со столкновениями с автотранспортными средствами, чего можно избежать.

Какие советы дают специалисты. Прежде всего, конечно же, врачи не рекомендуют заниматься скейтбордингом маленьким детям. Это объясняется тем, что в возрасте, скажем, до пяти лет опорно-двигательная система ребенка еще не до конца сформирована. Кроме того, центр тяжести у маленьких детей немного выше, чем у старших детей. Еще сказываются недостаток опыта и неспособность реально оценивать свои возможности и силы. Что касается занятий роликами, то до 4 лет у детей происходит формирование стопы, поэтому малышам катание на роликах не рекомендуется. Маленьким детям не следует тренироваться больше 15-20 минут в день.

Дети до десяти лет не должны кататься на скейтбордах без присмотра взрослых. Конечно же, нельзя кататься по дорогам и рядом с ними. Категорически нельзя кататься, держась за движущееся транспортное средство. Ну и, наконец, родителям обязательно надо позаботиться о качественных аксессуарах для ребенка — шлеме и всевозможных защитных средствах для локтей и коленок. Детям любого возраста лучше всего тренироваться на специальных дорожках и площадках, созданных для такого вида спорта. Благо, и в столице, и в других городах страны самоуправления заботятся об их оборудовании. Ну и, наконец, дальше нам остается надеяться на лучшее, — и пусть у детей все получается отлично.