Дети, родители и гаджеты: 4 шага к хорошим отношениям

Дети, родители и гаджеты – странно, но иногда нам приходится соперничать с электронными устройствами в борьбе за собственного ребенка. Выходит, надо признать, что гаджеты уже стали частью нашей жизни, и принять это как факт. А значит, остается научить ребенка жить в цифровом мире и, может быть, научиться этому самим.

Как это сделать, чтобы сохранить теплые отношения и избежать бесконечных споров и обид?

1. РАЗБЕРИТЕСЬ С РАСПРОСТРАНЁННЫМИ ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ

– Из-за компьютеров развивается игровая зависимость

Бесконтрольное использование гаджетов действительно может привести к плохим последствиям: к эмоциональной перегрузке, трудностям социализации, отсутствию физической активности, проблемам со здоровьем и игровой зависимости. Последняя выражается в замене реальной жизни на виртуальную. Человек, страдающий от такой зависимости, забывает удовлетворять потребности в еде, воде и сне, забывает о других интересах и ценностях, перестает учиться.

Что надо помнить? Во-первых, вредны не гаджеты сами по себе, а именно бесконтрольное их использование. А во-вторых, игровая зависимость чаще всего случается не из-за их наличия.

Не путайте причину и следствие: если ребенок проводит много времени в виртуальном мире, значит, он там прячется от проблем и сложностей в школе, семье или отношениях. Если он не чувствует себя успешным, умным и уверенным в реальном мире, то будет искать это в игровом. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на отношения с ребенком. И если это зависимость со всеми присущими ей симптомами, обратиться к специалисту.

– Из-за компьютерных игр дети становятся агрессивными

Многочисленные исследования показали, что связи между видеоиграми и подростковой жестокостью в дальнейшей жизни нет. Десятилетние подростки, которые много играли в жестокие игры, не продемонстрировали впоследствии более агрессивного поведения, чем те, кто играл в них мало или вовсе не играл. Наоборот, сражаясь в игре, ребенок учится вымещать злость «экологичным» способом.

2. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛА

Прежде всего, будьте последовательны и логичны в своих требованиях. Сформулируйте свою внутреннюю позицию и правила. Если вы решили, что ребенок играет не более 2 часов в день, то никаких исключений для этого быть не должно. Если вы отойдете от установленных рамок, вернуться к ним будет сложно.

Когда вы что-то запрещаете, то опирайтесь на факты, а не на страх, тревогу и непонимание. К примеру, расскажите о том, что свет экрана и необходимость вглядываться в мелкие детали снижает зрение. Но вы должны быть уверены в своих знаниях: если у вас нет устойчивой позиции по вопросу, то противоречивая информация будет заставлять ребенка сомневаться.

3. ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЯ

Договоритесь с ребенком, в какое время и сколько он может играть. Как вариант — после выполнения уроков. Главное — определять время игры не запретами («больше часа нельзя»), а распорядком его дня. Для этого нужно оценить, чем занята реальная жизнь ребенка: есть ли в ней место увлечениям, спорту, хобби, мечтам, даже сложностям?

Также решите, когда использовать гаджеты крайне нежелательно: к примеру, во время приемов пищи и за час до сна.

Учите ребенка следить за временем. Детям постарше можно поставить таймер, а тех, кто помладше, предупреждайте за 5-10 минут, что время заканчивается. Так они смогут контролировать ситуацию: например, иногда нужно завершить важный раунд в игре и не подвести товарищей неожиданным выходом из сети.

4. НЕ ДЕЛАЙТЕ ОШИБОК

Не заменяйте гаджетами живое общение с ребенком. Порой достаточно последить за своим поведением, чтобы понять, почему ребенок ведет себя тем или иным образом. Понаблюдайте, сколько времени вы проводите за экраном. Есть ли у вас с ребенком общие интересы и совместное время?

Не наказывайте и не поощряйте ребенка гаджетами и компьютерными играми! Так вы сами сформируете у него ощущение, что они сверхценные. Как можно оторваться от игры, если завтра из-за наказания её может не быть?

Не отвлекайте ребенка с помощью гаджета от негативных переживаний.

Не используйте как основной рычаг воздействия фразы в духе «Хватит играть, иди делать уроки». Взрослому человеку бывает трудно смотивировать себя и переключить внимание, а тут от ребенка требуют, чтобы он регулярно сам себя контролировал. Причем этот навык еще подкрепляется негативной мотивацией: «Не будешь делать уроки, заберу планшет на неделю». Помогайте ребенку, а не требуйте от него того, что не всегда может сделать даже взрослый.

Ну и, наконец, если вы обсуждаете и устанавливаете новые правила, будьте готовы к тому, что эти изменения не произойдут за один день. Потребуется время.

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