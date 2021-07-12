Covid-19

Детям до 12 лет по возвращении в Литву не нужны тест и изоляция

Автор Анжелика Орлёнок 35
Детям до 12 лет по возвращении в Литву не нужны тест и изоляция

С сегодняшнего дня детям в возрасте до 12 лет, которые возвращаются из-за границы  в Литву, не нужно делать тест на ковид или изолироваться.

Это правило действует вне зависимости от того, из какой зоны – зеленой, желтой, красной или серой – они возвращаются.

В то же время правила для перевозчиков ужесточаются. Им придется делать тест на коронавирус, если они намерены пробыть в Литве более суток. Напомним, что раньше работники сферы международных перевозок могли находиться у нас без теста 72 часа. Исключение предусмотрено только для полностью вакцинированных и переболевших коронавирусом лиц.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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