Что почитать с детьми

Детям: три книги разных жанров для внеклассного чтения

Автор Анжелика Орлёнок 50
Детям: три книги разных жанров для внеклассного чтения

У младшеклассников начались долгожданные каникулы. Мы предлагаем детям почитать захватывающий детектив, увлекательные приключения и узнать о новейших научных открытиях.

Исследователи детского чтения уже неоднократно обращали внимание на то, что дети с большим удовольствием читают книги, которые выбрали сами. Поэтому, если у вас есть такая возможность, лучше сводить ребенка в книжный магазин или библиотеку и позволить ему выбрать книги самому. А можно, конечно, воспользоваться нашей рекомендацией.

1. Анна Старобинец. Зверский детектив (Абрикобукс, 2020) 8+

Абсолютный хит последних лет — расследование загадочных происшествий в Дальнем лесу. Опытный сыщик Барсук Старший и его молодой помощник Барсукот ведут следствие по всем правилам детектива и с отменным чувством юмора.

Детям: три книги разных жанров для внеклассного чтения

2. Сэм Саттин, Томм Мур, Росс Стюарт. Легенда о волках (МИФ Детство, 2021) 8+ 

Волшебный графический роман-сказка о вражде и дружбе двух девочек, основанный на поверьях Ирландии. Одноименный мультфильм можно посмотреть на AppleTV+. 

Детям: три книги разных жанров для внеклассного чтения

3. Илья Колмановский. Научные открытия 2020 (Альпина Паблишер, 2020) 7+

Самые яркие и неожиданные научные открытия прошлого года – из первых уст в прекрасном оформлении. Книгу можно читать всей семьей. Детям будет интересно, как врачи спасли девочку, создав «машину времени». А взрослые узнают, как человек-киборг впервые получил новую прошивку.

Детям: три книги разных жанров для внеклассного чтения

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook

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