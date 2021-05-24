Детям: три весёлых книги о русском языке

В День Кирилла и Мефодия, или День славянской письменности и культуры, обратимся к книгам о русском языке.

Первое знакомство с буквами и знаками препинания, история привычных слов или правила орфографии — всё, что связано с русским языком, поэты и писатели умеют преподнести весело, увлекательно и с любовью.

Александр Шибаев. Язык родной, дружи со мной (Детское время, 2017) 5+

Большая и веселая книга о буквах, слогах, словах и знаках препинания. Замечательные обучающие стихи поэта дополнены говорящими иллюстрациями Вадима Гусева. Первая часть этой книги появилась еще в 1965 году, сейчас она принадлежит к золотому фонду детской литературы, и радостно, что ее переиздают.

Маша Рупасова. Весёлая фразеология (Качели, 2021) 7+

Книга о значении и происхождении устойчивых сочетаний слов: “играть в бирюльки”, “элементарно, Ватсон”, “комар носа не подточит” и т. д. Замечательный поэт и фантазёрка Маша Рупасова рассказывает о каждом фразеологизме доходчиво, с юмором и современными примерами.

Светлана Лаврова. Фантастическая орфография (Качели, 2020) 10+

Увлекательная история про Школу юных фантастов, доступные пониманию правила русского языка, игровые упражнения, исторические сноски – всё это Светлана Лаврова сумела соединить в одну повесть о красоте и важности орфографии русского языка.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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