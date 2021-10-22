Новости

Детские лагеря, опавшие листья и Парк горных велосипедов

Автор Анжелика Орлёнок
Детские лагеря, опавшие листья и Парк горных велосипедов
Pavyzdys 1350x250px 2

Столица собирает предложения и пожелания в отношении осенних детских лагерей. Экологи напоминают о том, как правильно сжигать опавшую листву. А в Йонаве готовится к открытию уникальный парк горных велосипедов. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Президент подписал закон, согласно которому людям в возрасте 75+, привитым от коронавируса, планируется выделять единовременную выплату в размере 100 евро.

* Электронные аптеки, в которых можно будет приобрести и рецептурные препараты, могут появиться в Литве весной 2022 года. Об этом заявила вице-министр здравоохранения.

* Исследование: большинство курильщиков курят сигареты (36,2%). Большая часть из них не хотят бросать курить (51,4%).

* Мэр Вильнюса призвал правительство ограничить передвижение непривитых людей в Рождественский период, а «паспорт возможностей» требовать во всех местах торговли и в общественном транспорте.

* Столица выделяет 100 тысяч евро на организацию осенних детских лагерей. Планируется финансировать около 50 программ, в которых смогут принять участие не менее 750 школьников. До 25 октября проходят прием заявок от организаторов лагерей и регистрация детей.

* Другие торговые сети не планируют следовать примеру магазинов Lidl, в которые с сегодняшнего дня можно попасть только с «паспортом возможностей». В небольших магазинах площадью менее 1,5 тыс. кв. м они будут просто регулировать поток покупателей.

* Улицу Вильняус в Каунасе откроют перед зимними праздниками.

* На улице Гядмину в Клайпеде началось строительство нового торгового центра – здесь появится Norfa XXL. Рядом с обозначенным участком – на проспекте Статибининку – строительство нового супермаркета планирует и сеть Lidl.

* Департамент охраны окружающей среды напоминает, как правильно сжигать опавшие листья, чтобы не навредить экологии и не получить штраф. Вся подробная информация – на страницах департамента aad.lrv.lt.

* Литовский баскетболист Жидрунас Илгаускас включен в Зал спортивной славы Кливленда. Именно в команде этого города – Cavaliers – Илгаускас и провел практически всю свою карьеру в NBA.

* На прошедшем в Черногории чемпионате Европы по боксу среди молодёжи наши спортсмены завоевали две бронзовые медали.

* Синоптики предупреждают: бушевавшая ночью в Литве стихия не успокоится и в пятницу.

Мероприятия

* Сегодня с 17:00 до 18:00 часов в Beigelių krautuvėlė Литовская еврейская община проводит большой праздник халяльной выпечки. Музыкальное сопровождение – от еврейского ансамбля песни и танца Fajerlech.

* С сегодняшнего дня до 24 октября театр «Кейстуолю» проводит фестиваль Keistas festivalis. Atidaryk mane («Странный фестиваль. Открой меня»). Он посвящен возвращению театра «Кейстуолю» в свой «дом» после многолетнего ремонта.

* Завтра, 23 октября, в здании бывшего Вильнюсского таксопарка пройдет фестиваль моды Mados Infekcija.

* Завтра, 23 октября, в Йонаве открывается первый в Литве парк горных велосипедов. Уникальный трехуровневый парк располагается в долине Йониняй и включает в себя три трассы разного уровня сложности.

* Государственный образовательный центр в субботу, 23 октября, приглашает на семейное мероприятие в честь Дня конституции – «Конституционную монополию». Состоятся познавательные программы, интерактивные игры. Необходима предварительная регистрация.

* В это воскресенье, 24 октября, на арене Avia Solutions Group пройдет ярмарка моды и красоты Design for life.

* Парк Вингис – место, где теперь есть уникальная тренировочная площадка под открытым небом. Площадка такого типа – единственная в странах Балтии.

* В Литве открылся первый ASMR-музей. Это музей звуков. Современный онлайн-феномен ASMR внедрён в культурное пространство. Музей появился в мемориальной квартире-музее Винцаса Миколайтиса-Путинаса, расположенной около горы Таурас в Вильнюсе. Послушать записи, подготовленные для ASMR-музея, можно по ссылке. Среди них – звуки шуршащего матраса, звенящих бутылочек от лекарств, скрипящих дверей и многие другие.

* В Каунасском районе появился «Парк Хэллоуина». Он располагается в деревне Сергеичкай и проработает до 31 октября.

* В Шяуляе открыли сквер Праведников народов мира.

* Pervažos epas – так называется новый стрит-арт объект в столице. Его длина – тридцать метров. Появился он на улице Швитригайлос возле Вильнюсского вокзала.

* И еще один новый арт-объект столицы: на стене дома в Ужуписе (ул. Малуну, 3) художник Повилас Купчинскас написал неофреску монаха Бернардинаса Сиениетиса.

* В Лиепкальнис возвращается кинотеатр Drive-in. С 25 по 28 октября покажут восемь фильмов ужасов, дублированных на литовский язык. В конце каждого фильма появится голограмма ужасов на экране шириной 30 метров.

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

Отказ от служб в храмах продлен до 10 января

Отказ от служб в храмах продлен до 10 января

Автор RUSRADIO LT
Внимание! Ожидаются сильные снегопады

Внимание! Ожидаются сильные снегопады

Автор Анжелика Орлёнок
Анет Сай выпустила клип на песню «Не реви» с неслышащими актерами

Анет Сай выпустила клип на песню «Не реви» с неслышащими актерами

Автор RUSRADIO LT
Фильмы о средневековье

Фильмы о средневековье

Автор Гинтарас Зукас
Компании, в которых значительно снизилось число работников

Компании, в которых значительно снизилось число работников

Автор RUSRADIO LT
2302 02 580x458

Паневежский стартап выходит на международный рынок

Автор RUSRADIO LT
Упрощается процедура возврата части налога

Упрощается процедура возврата части налога

Автор RUSRADIO LT
Правительство одобрило концепцию поддержки самозанятых

Правительство одобрило концепцию поддержки самозанятых

Автор RUSRADIO LT
Карта коронавируса: список пополнили Мальта и Сербия

Карта коронавируса: список пополнили Мальта и Сербия

Автор RUSRADIO LT