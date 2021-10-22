Детские лагеря, опавшие листья и Парк горных велосипедов

Столица собирает предложения и пожелания в отношении осенних детских лагерей. Экологи напоминают о том, как правильно сжигать опавшую листву. А в Йонаве готовится к открытию уникальный парк горных велосипедов. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Президент подписал закон, согласно которому людям в возрасте 75+, привитым от коронавируса, планируется выделять единовременную выплату в размере 100 евро.

* Электронные аптеки, в которых можно будет приобрести и рецептурные препараты, могут появиться в Литве весной 2022 года. Об этом заявила вице-министр здравоохранения.

* Исследование: большинство курильщиков курят сигареты (36,2%). Большая часть из них не хотят бросать курить (51,4%).

* Мэр Вильнюса призвал правительство ограничить передвижение непривитых людей в Рождественский период, а «паспорт возможностей» требовать во всех местах торговли и в общественном транспорте.

* Столица выделяет 100 тысяч евро на организацию осенних детских лагерей. Планируется финансировать около 50 программ, в которых смогут принять участие не менее 750 школьников. До 25 октября проходят прием заявок от организаторов лагерей и регистрация детей.

* Другие торговые сети не планируют следовать примеру магазинов Lidl, в которые с сегодняшнего дня можно попасть только с «паспортом возможностей». В небольших магазинах площадью менее 1,5 тыс. кв. м они будут просто регулировать поток покупателей.

* Улицу Вильняус в Каунасе откроют перед зимними праздниками.

* На улице Гядмину в Клайпеде началось строительство нового торгового центра – здесь появится Norfa XXL. Рядом с обозначенным участком – на проспекте Статибининку – строительство нового супермаркета планирует и сеть Lidl.

* Департамент охраны окружающей среды напоминает, как правильно сжигать опавшие листья, чтобы не навредить экологии и не получить штраф. Вся подробная информация – на страницах департамента aad.lrv.lt.

* Литовский баскетболист Жидрунас Илгаускас включен в Зал спортивной славы Кливленда. Именно в команде этого города – Cavaliers – Илгаускас и провел практически всю свою карьеру в NBA.

* На прошедшем в Черногории чемпионате Европы по боксу среди молодёжи наши спортсмены завоевали две бронзовые медали.

* Синоптики предупреждают: бушевавшая ночью в Литве стихия не успокоится и в пятницу.

Мероприятия

* Сегодня с 17:00 до 18:00 часов в Beigelių krautuvėlė Литовская еврейская община проводит большой праздник халяльной выпечки. Музыкальное сопровождение – от еврейского ансамбля песни и танца Fajerlech.

* С сегодняшнего дня до 24 октября театр «Кейстуолю» проводит фестиваль Keistas festivalis. Atidaryk mane («Странный фестиваль. Открой меня»). Он посвящен возвращению театра «Кейстуолю» в свой «дом» после многолетнего ремонта.

* Завтра, 23 октября, в здании бывшего Вильнюсского таксопарка пройдет фестиваль моды Mados Infekcija.

* Завтра, 23 октября, в Йонаве открывается первый в Литве парк горных велосипедов. Уникальный трехуровневый парк располагается в долине Йониняй и включает в себя три трассы разного уровня сложности.

* Государственный образовательный центр в субботу, 23 октября, приглашает на семейное мероприятие в честь Дня конституции – «Конституционную монополию». Состоятся познавательные программы, интерактивные игры. Необходима предварительная регистрация.

* В это воскресенье, 24 октября, на арене Avia Solutions Group пройдет ярмарка моды и красоты Design for life.

* Парк Вингис – место, где теперь есть уникальная тренировочная площадка под открытым небом. Площадка такого типа – единственная в странах Балтии.

* В Литве открылся первый ASMR-музей. Это музей звуков. Современный онлайн-феномен ASMR внедрён в культурное пространство. Музей появился в мемориальной квартире-музее Винцаса Миколайтиса-Путинаса, расположенной около горы Таурас в Вильнюсе. Послушать записи, подготовленные для ASMR-музея, можно по ссылке. Среди них – звуки шуршащего матраса, звенящих бутылочек от лекарств, скрипящих дверей и многие другие.

* В Каунасском районе появился «Парк Хэллоуина». Он располагается в деревне Сергеичкай и проработает до 31 октября.

* В Шяуляе открыли сквер Праведников народов мира.

* Pervažos epas – так называется новый стрит-арт объект в столице. Его длина – тридцать метров. Появился он на улице Швитригайлос возле Вильнюсского вокзала.

* И еще один новый арт-объект столицы: на стене дома в Ужуписе (ул. Малуну, 3) художник Повилас Купчинскас написал неофреску монаха Бернардинаса Сиениетиса.

* В Лиепкальнис возвращается кинотеатр Drive-in. С 25 по 28 октября покажут восемь фильмов ужасов, дублированных на литовский язык. В конце каждого фильма появится голограмма ужасов на экране шириной 30 метров.