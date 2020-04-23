Детские сады готовятся к возвращению детей
Апрель 23, 2020 16:32
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В разных городах страны детские сады готовятся принимать детей. Дети смогут посещать сад, если оба родителя должны выходить на работу.
С понедельника в вильнюсских детсадах намечено открыть по несколько дежурных групп, в которых смогут находиться 6-8 детей.
Таким же образом организовать работу детских садов планирует и муниципалитет Паневежиса. Однако там в первое время не будут поставлять питание, и родителей просят упаковать еду с собой.
Власти Каунаса пока не торопятся открывать детские сады.
При этом министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что правительство не давало никаких распоряжений по поводу открытия заведений дошкольного образования.