Детские сады открываются. Правила карантина остаются

Сегодня в Литве после карантина открываются детские сады и подготовительные группы.

При этом для обеспечения безопасности придется соблюдать установленные требования, сообщает Минздрав.

Согласно правилам, если ребенок болен хроническими заболеваниями или живет с людьми из группы риска, ему рекомендуется остаться дома. Кроме того, даже если ребенок здоров, водить его в садик не обязательно – родители могут брать больничный и оставаться с ним дома.

Детские сады должны соблюдать следующие требования:

Дети из разных групп не должны контактировать между собой как в помещении, так и на улице. Должен быть ограничен контакт между работниками разных групп.

Дети должны получать еду в своей группе. Нельзя организовывать шведский стол.

Около входов в помещения должен быть антисептик. Родители должны дезинфицировать руки и приходить в масках.

Дети с температурой 37,3 гр. и выше и с признаками ОРВИ в детские сады приниматься не будут.

Работники, принимающие детей, должны быть в масках. Помещения должны проветриваться перед приходом детей, и не реже двух раз в течение дня.

Кроме того, как сообщает Министерство образования, по просьбе самоуправления отзывается правило, что воспитатели старше 60 лет не смогут работать в детских садах и подготовительных группах. Смогут, если захотят. Этот вопрос каждый преподаватель из группы риска решает индивидуально.

Между тем, многих родителей волнует вопрос, как будут обстоять дела с выплатами по уходу за ребенком. По этому поводу дала разъяснения представитель Министерства социальной защиты и труда Эгле Самошкайте. По ее словам, что касается детских садов, — тут проблем нет: бюллетень можно продлить, а работодатель не имеет права настаивать на выходе на работу. Однако при этом доход родителя будет меньше — “Содра” оплачивает примерно 66% зарплаты.

Совсем другая ситуация складывается с начальным образованием, которое, в отличие от детсадовского, — обязательно. Это означает, что если школа принимает решение открыть двери для всех детей, то листок о нетрудоспособности родителям полагаться не будет. Начальные школы, напомним, по желанию, смогут открыться с 25 мая.