Детские сады работают, но детей лучше оставлять дома

С сегодняшнего дня в стране начал действовать строгий карантин, который продлится до 31 января уже следующего года.

На странице Министерства социальной защиты и труда можно найти информацию о том, в каких случаях родители могут получить бюллетень, и, соответственно, пособие по уходу за ребенком.

Самых маленьких детей – детсадовского возраста и предшкольных групп – по возможности просят оставлять дома. Несмотря на то, что работа детских садов продолжается, в дошкольных и предшкольных образовательных учреждениях контактным способом смогут заниматься только те дети, у родителей которых нет возможности работать на дому и присматривать за ребенком. Если родители могут работать удаленно и им удается совмещать работу и уход за ребенком, дошколят лучше оставлять дома. Бюллетень и выплаты по уходу за ребенком в таком случае не положены, зато можно будет себя чувствовать дома в безопасности.

Важный момент. Ребенка до 6 лет нельзя оставлять дома без присмотра. Родители, усыновители или опекуны должны позаботиться, чтобы ребенок до 6 лет или ребенок с ограниченными возможностями не оставались одни без присмотра людей старше 14 лет. Оставленным без присмотра не считается ребенок, который короткий период (до 15 минут) находится в безопасном месте с детьми 7-13 лет, которые могут о нем позаботиться в соответствии со своими возрастными возможностями.

Что касается учеников младших классов, которые до 3 января будут на каникулах, то поскольку у родителей сейчас нет необходимости помогать ребенку в учебе, во время каникул бюллетень для присмотра за здоровым ребенком не положен.

А вот если по окончании зимних каникул занятия у младших школьников продолжатся удаленно, то родителям, опекунам или работающим бабушкам-дедушкам будут выдаваться листки нетрудоспособности и производиться все необходимые выплаты.

Размер такой выплаты составляет почти 66% от зарплаты «на бумаге».

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