Детские сады в период карантина будут работать

Более строгий карантин меняет и работу образовательных учреждений. Поначалу было объявлено, что дошкольное и предшкольное образование с 16 декабря будет проходить дистанционно.

Однако, как сообщила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, поскольку возникало много вопросов в связи с введением новых карантинных ограничений, правительство внесло ясность в некоторые из них. В том числе – и в тех пунктах, которые касаются дошкольного и предшкольного образования.

Как и прежде, дошкольные и предшкольные образовательные учреждения смогут работать в обычном режиме и принимать детей. Работа в учреждениях должна быть организована в соответствии с обязательными условиями безопасности. Однако образовательные учреждения все же рекомендуется посещать только тем детям, родители или опекуны которых не имеют возможности работать удаленно.

Отмечается также, что в образовательных учреждениях не должны проводиться праздничные мероприятия.

Изменения, которые вступают в силу с 16 декабря:

* Занятия у младших школьников после каникул, с 4 января, будут проводиться удаленно.

* Обучение в начальной и средней школе тоже будет проводиться дистанционно. Исключение составляют учащихся специальных школ и специальных классов общеобразовательных школ, которые занимаются по программам социальных навыков. Школы должны будут обеспечить соблюдение всех требований безопасности.

* Занятия в кружках и другие мероприятия неформального образования проводятся только удаленно. Если это невозможно, их деятельность приостанавливается.

* Профессиональное обучение и занятия в высших школах проходят только дистанционно, но есть исключения: за исключением обязательной стажировки, практического обучения или оценки компетентности, когда это возможно только контактным способом.

* Приостанавливаются индивидуальные занятия в спортивных клубах. Разрешаются только спортивные соревнования высокой квалификации.