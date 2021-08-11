Детское автокресло. Памятка для родителей

При перевозке маленького ребёнка необходимо соблюдать правила, чтобы обеспечить его безопасность. Поэтому не может быть оправдания тому, что вы не посадили ребёнка в детское кресло – будь то короткая поездка или вы хороший водитель. В конце концов, несчастный случай может поджидать за углом, а его последствия могут остаться на всю жизнь.

Согласно Правилам дорожного движения, все дети ростом менее 1,35 м должны ездить в автокресле. В зависимости от веса пассажира автокресла делятся на пять групп: первая группа для детей весом до 10 кг, а последняя – для детей весом от 22 до 36 кг.

Специалисты подчёркивают важность детских автокресел. По их словам, чаще всего госпитализируются дети, которые в момент аварии не находились в автокреслах. У некоторых из них синяки и ссадины. Однако есть и очень печальные случаи – пациенты поступают в тяжёлом состоянии с травмами головы и внутренних органов. Часто это происходит из-за ошибочного мнения, что детей ростом менее 1,35 м можно перевозить, пристегнув простым ремнём безопасности. Однако не стоит забывать, что он фиксирует на талии и груди и предназначен для взрослых. Для детей младшего возраста такие ремни не подходят – они фиксируют шею и живот и при столкновении могут стать причиной серьёзных травм.

Большую безопасность в наши дни гарантируют и инновации. Детские автокресла теперь производят с подушками безопасности. Однако важно помнить о нескольких основных правилах. В первую очередь, усовершенствования не будут работать должным образом, если сиденье плохо подогнано. Поэтому стоит несколько раз проверить, надёжно ли оно пристегнуто ремнями безопасности или системой ISOFIX. Важно также не забывать затягивать ремни безопасности так, чтобы между ними и ребёнком можно было просунуть два пальца. Туго затянутые ремни доставят дискомфорт, а слабо затянутые – увеличат вероятность получения травмы в результате несчастного случая.

Для обеспечения максимальной безопасности детей также важен выбор правильного места для детского кресла. Согласно Правилам дорожного движения, запрещается перевозить ребёнка в детском автокресле, повёрнутом против направления дорожного движения. Самое безопасное место для детского автокресла – посередине заднего сиденья. Там ребёнок максимально защищён от удара. Если такой возможности нет, следующее наиболее безопасное место – за пассажиром.

Иногда задача не менее сложная – это убедить ребёнка в том, что всё делается ради его безопасности. Специалисты рекомендуют выбирать кресло вместе с ребёнком и дать ему попробовать несколько моделей. Они также отмечают несколько основных шагов, чтобы усадить ребёнка в автокресло без драмы. По их словам, дети должны находиться в автокреслах с рождения. В свою очередь, родители должны подавать пример и всегда пристёгиваться ремнями безопасности. Можно также поощрять детей брать свою игрушку или книгу, петь песни, рассказывать стихотворение и т.д. В любом случае, важно понимать, что детское кресло – это гарантия здоровья и даже жизни ребёнка.

Источник