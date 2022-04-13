Что посмотреть

Девушка переживает последствия любовного четырехугольника в «Разговоров с друзьями»

Автор Эвелина Никанорова

Трейлер сериала «Разговоры с друзьями» представил видеосервис Hulu. 12-серийный фильм основан на одноименном романе Салли Руни.

В центре сюжета отношения двух студенток колледжа и лучших подруг Фрэнсис (Эллисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) с более взрослой с парой – журналисткой и писательницей Мелиссой (Джемайма Кёрк) и ее мужем, актером Ником (Джо Элвин). Повествование в ролике, как и в книге, ведется от лица Фрэнсис (ее голос слышит зритель за кадром), которая переживает свою влюбленность в женатого мужчину и то, как эти чувства влияют на ее жизнь, отношения с Бобби (когда-то они были парой) и брак Ника.

В трейлере можно услышать фрагмент ​​новой песни «Sidelines» Фиби Бриджерс. Композиция была написанная специально для сериала, а релиз сингла состоится 15 апреля.

Премьера всех 12 эпизодов «Разговоров с друзьями» состоится на Hulu и BBC Three 15 мая 2022 года.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Дети готовятся к войне в трейлере «Очень странных дел»

Дети готовятся к войне в трейлере «Очень странных дел»

Автор Эвелина Никанорова
Каспер вновь вернется на телевидение

Каспер вновь вернется на телевидение

Автор Эвелина Никанорова
Финал «Фантастических тварей»: Дамблдор встречается с Грин-де-Вальдом

Финал «Фантастических тварей»: Дамблдор встречается с Грин-де-Вальдом

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 апреля) &#8211; приключенческое кино с Сандрой Баллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом и две литовские премьеры: семейная драма и криминальный триллер

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 апреля) – приключенческое кино с Сандрой Баллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом и две литовские премьеры: семейная драма и криминальный триллер

Автор Гинтарас Зукас
Вселенная «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим в разработке

Вселенная «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим в разработке

Автор Эвелина Никанорова
Документальный фильм o развитии компании SpaceX Илона Маска, фильм про шпионскую войну с добросовестным прокурором и другие премьеры в сети

Документальный фильм o развитии компании SpaceX Илона Маска, фильм про шпионскую войну с добросовестным прокурором и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Кейли Куоко встречается с Шэрон Стоун в трейлере «Бортпроводницы»

Кейли Куоко встречается с Шэрон Стоун в трейлере «Бортпроводницы»

Автор Эвелина Никанорова
Начались съемки третьего сезона «Ведьмака»

Начались съемки третьего сезона «Ведьмака»

Автор Эвелина Никанорова
Sex Pistols выпустят сборник хитов накануне премьеры сериала о себе

Sex Pistols выпустят сборник хитов накануне премьеры сериала о себе

Автор Эвелина Никанорова