Девушка переживает последствия любовного четырехугольника в «Разговоров с друзьями»

Трейлер сериала «Разговоры с друзьями» представил видеосервис Hulu. 12-серийный фильм основан на одноименном романе Салли Руни.

В центре сюжета отношения двух студенток колледжа и лучших подруг Фрэнсис (Эллисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) с более взрослой с парой – журналисткой и писательницей Мелиссой (Джемайма Кёрк) и ее мужем, актером Ником (Джо Элвин). Повествование в ролике, как и в книге, ведется от лица Фрэнсис (ее голос слышит зритель за кадром), которая переживает свою влюбленность в женатого мужчину и то, как эти чувства влияют на ее жизнь, отношения с Бобби (когда-то они были парой) и брак Ника.

В трейлере можно услышать фрагмент ​​новой песни «Sidelines» Фиби Бриджерс. Композиция была написанная специально для сериала, а релиз сингла состоится 15 апреля.

Премьера всех 12 эпизодов «Разговоров с друзьями» состоится на Hulu и BBC Three 15 мая 2022 года.

Источник: InterMedia