Девушка рассказала о случайно купленном за один доллар iPhone

Девушка по имени Стефани (Stephanie) из США рассказала о случайно купленном за один доллар iPhone.

Американка приобрела потерянные почтовые посылки, в которых оказались ценные вещи. Видео распаковки опубликованы на ее странице @caloriequeen14 в TikTok.

Пользовательница рассказала, что приходит на специальную встречу в Лас-Вегасе, штат Невада, где покупает десятки пакетов. Она уверяет подписчиков, что покупает невостребованные почтовые посылки абсолютно законно.

Девушка уже приобрела 100 таких посылок «просто для удовольствия», чтобы посмотреть, что получит.

Так, девушка уже получала карту Visa на 50 долларов, iPod, iPhone и AirPods. Также ей попадалось множество украшений, в том числе золотое новое ожерелье от американского дизайнера Майкла Корса (Michael Kors).

Кроме того, Стефани часто находит подарочные карты. Однажды ей попалась карта на 60 долларов на покупку в магазине Apple.

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