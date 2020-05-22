Listen to «Дезинфекция помещений и аксессуаров — спокойно и без фанатизма» on Spreaker.

Как сообщил портал DELFI, с начала карантина в основных магазинах и аптеках нашей страны было приобретено более 11 млн защитных масок, более 2,5 млн перчаток и около 550 тысяч емкостей антисептика.

Понятно, что со всеми этими защитными средствами мы чувствуем себя практически в безопасности. К тому же, карантин не закончился и маски по-прежнему следует носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте и в других местах большого скопления людей.

А вот с дезинфектантами все не так просто и однозначно. При том, что, конечно же, их тоже надо использовать в общественных местах и даже дома. Однако важно помнить некоторые правила безопасности. Никаких страшных историй — просто информация.

В некоторых жидкостях есть четвертичные соединения аммония. В некоторых — перекись водорода или даже хлорка. Но если использование хлорки в больницах, клиниках и т.д. жизненно необходимо, то дома вдыхать ее пары совсем не безопасно. Поэтому в квартире медики советуют использовать спиртосодержащие вещества или на активном кислороде либо другие щадящие варианты. Особенно осторожными надо быть, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди. Помещение должно хорошо проветриваться, а детям не следует прикасаться к дезинфицированным, еще влажным поверхностям — надо дать им полностью высохнуть.

А вот что лучше все же обработать по возвращении домой с улицы. Телефон. Это можно сделать специальной спиртовой салфеткой или тряпочкой, смоченной в спиртовом растворе. Можно использовать даже ткань, смоченную в воде с мылом. А вот дезинфектантами с хлором телефон можно испортить. Пластиковые карточки. Их протираем спиртовой салфеткой или неагрессивным дезинфицирующим средством. Кошелек и сумку тоже обрабатываем антибактериальной салфеткой. Дверные ручки в квартире неплохо было бы протереть влажной тряпочкой с мылом или обработать дезинфектантом.

А вот продукты, по словам медиков, дезинфицировать не обязательно. Фрукты и овощи достаточно просто промывать водой. Все, что было в упаковках — выкладывать из них. Ну а самые беспокойные могут протереть магазинные упаковки салфеткой с антисептиком, а потом тщательно промыть стол, на который складывались продукты. И, напомним, главное — спокойствие и никакого фанатизма. Будем надеяться, в ближайшем будущем мы наконец сможем вернуться к нашей привычной жизни.