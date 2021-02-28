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Ди Солнцева выпускает сингл «Нет чувств»

Автор RUSRADIO LT 31
Ди Солнцева выпускает сингл «Нет чувств»

Ди Солнцева выпускает сингл «Нет чувств». Героиня песни находится в сложных отношениях с молодым человеком.

С одной стороны, девушке не терпится его увидеть и она не хочет, чтобы он был к ней равнодушен: «Я даже слышать не хочу, что у тебя нет чувств. Звоню тебе, уже лечу и не успеть боюсь». С другой стороны, она понимает, что отношения обречены: «Нет, с тобою это не любовь. Похоже, я теряю вновь». «Нет чувств» — первый сингл Ди Солнцевой в 2021 году и второй сингл, выходящий на ACE Music, подлейбле Warner Music Russia. В конце 2020-го она выпустила эффектный трек «Ты не вспомнишь».

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