Диана Арбенина попала в песчаную бурю

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» презентовали новый клип! На съемках видео на песню «Авиарежим» использовали уникальные технологии, а также завезли 40 тонн песка для бури в пустыне.

«Авиарежим» – песня человека, абсолютно гармоничного самому себе, – рассказывает Диана Арбенина. – Для него дорога, особенно на мотоцикле лишена каких-либо ограничений и рефлексии. Наш клип – путешествие в этом самом авиарежиме, режиме, если хотите самосохранения, навстречу открытиям, то ли вокруг, то ли внутри себя».

Клип снимали, используя технологию ARFX, позволяющую создать максимально реалистичные цифровые декорации. Кроме того, на 200 квадратных метрах съемочного павильона развернулась пустыня, а в ней началась буря – накануне съемок вереница КАМАЗов завезла более 40 тонн песка.

Отметим, что изначально технология ARFX с 2018 года вышла в Голливуд, именно при ее помощи снимался, например, сериал «Мандалорец», приквел «Звездных войн».

По словам режиссера клипа Сергея Грея, результатом трехдневных съемок и их сложной инженерной подготовки становится полное погружение в виртуальную реальность.

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