«Диана: Мюзикл» собрал урожай «Золотой малины»

Антипремия «Золотая малина» в 42-й раз объявила своих победителей.

Рекордсменом по числу антипремий этого года стал лидировавший во всех номинациях «Диана: Мюзикл», отмеченный как худший фильм, а также за худший сценарий, режиссуру, актерские работы исполнительницы главной роли Жанны да Ваал и двух роли второго плана Джуди Кэй.

Худшим актером был назван баскетболист ЛеБрон Джеймс за роль в фильме «Космический джем 2: Новое поколение». Последний победил также в номинации «худший сиквел/ремейк» и «худшая экранная пара» (ЛеБрона Джеймса с любым из анимационных персонажей фильма). Победителем в номинации «худший актер второго плана» стал Джаред Лето («Дом Gucci»), а Брюс Уиллис без конкурентов выиграл в номинации «худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

По традиции создатели «Золотой малины» назвали лауреата «искупительной премии» (Razzie Redeemer Award), которой награждаются обладатели и номинанты «Золотой малины», сумевшие сделать что-то значительное. В этом году им стал Уилл Смит за главную роль в фильме «Король Ричард». В этой номинации были также представлены Джейми Дорнан («Белфаст») и Николас Кейдж («Свинья»).

Источник: InterMedia