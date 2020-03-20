Диана Науседене: давайте останемся дома ради себя и тех, кто жертвует собой

«Сегодня я хочу сказать все самые теплые слова благодарности и уважения нашему медицинскому персоналу, пограничникам, сотрудникам полиции и всем находящимся на передовых линиях работникам государственного сектора, которые отражают пандемический удар. Вы являетесь тем щитом, который принимает на себя риск за нас всех: за новорожденного, недоношенного ребенка, младшую сестренку, брата, маму, дедушку и бабашку, любимого человека и друга.



Многие из вас работают в опасных условиях, оставив своих детей, своих родных и близких. В экстремальной обстановке вам приходится решать множество проблем.

Честно и самоотверженно работающие люди всегда были и остаются основой государственности. Спасибо вам за то, что вы есть, за ваш неутомимый труд. Именно благодаря вам подавляющая часть общества может оставаться дома – в самом безопасном месте. Я искренне благодарю социально ответственный бизнес, который помогает стране справиться с серьезнейшим вызовом.

Сейчас крайне важно, чтобы Covid-19 не распространялся с космической скоростью от дома к дому. Дорогие сограждане, оставаясь дома, мы тоже участвуем в самой главной нашей общей битве. Мы не заражаемся и не распространяем вирус. Только путем соблюдения карантина мы можем значительно замедлить скорость распространения вируса, снизить число заболевших и тем самым помочь нашим врачам, медсестрам, санитарам, полицейским, служащим, фармацевтам и всем тем, кто находится на передовой линии в борьбе с пандемией. Давайте поможем им снизить угрозу вспышек заболеваний.

Обязанность гражданского общества сегодня – оставаться дома, если мы хотим, чтобы стратегические действия Президента Литовской Республики, Правительства и всех социальных партнеров были эффективными. Давайте сделаем наших героев сильнее, поддержим их дух и великий труд простыми, но осознанными действиями.

Дорогие, будьте здоровы и мудры в своем выборе. Пусть наша свобода будет сильной!»