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Дидюля выпустил новый альбом «2021»

Автор Эвелина Никанорова 15
Гитарист Валерий Дидюля

Гитарист Валерий Дидюля выпустил новый альбом «2021».

В новый альбом вошли 12 инструментальных треков, включая две версии вокального трека «Еду-доеду».

Альбом доступен как на цифровых площадках, так и на CD. На пластинке, помимо гитары Валерия Дидюли, звучит струнный квартет, а также такие экзотические инструменты, как ханг и дудки-курицы. Отметим, что во многих композициях используется 18-струнная гитара.

«Альбом называется незамысловато «2021», но емко, содержательно по идее. У меня удивительные ощущения, которые предваряли эту музыку. Это и непростой 2020 год, и, надеюсь, яркий 2021 год. Все это отобразилось в музыке. Двенадцать композиций, двенадцать разных историй», – рассказал Валерий на онлайн-концерте накануне.

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