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Диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама «Раковина»

Автор Эвелина Никанорова 7
Илья Лагутенко

Илья Лагутенко и Кудамир Катица (Андрей Антонец) выпустили диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама «Раковина».

В ролике, снятом художницей-аниматором и режиссером Александрой Бразгиной, сочетаются 3D-техники и рисованная анимация. По словам создателей, видео «погружает в мир цифрового хаоса» и вместе со зрителями ищет из него выход.

Трек «Раковина» входит в трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда». Альбом выпущен к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. Помимо него в релиз вошли еще 20 песен.

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