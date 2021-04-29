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Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

Автор Эвелина Никанорова 36
Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

Диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева назвала гранатовый сок одним из лучших маринадов для шашлыка.

Королева утверждает, что гранатовый сок делает мясо мягким. А еще – легко усваиваемым и не влияет на его питательную ценность. Кроме того, врач посоветовала добавить в сок ароматные травы и специи.

Другими хорошими маринадами, по словам специалиста, могут стать настойки на ягодах, а также красное вино и сок цитрусовых.

При этом Королева предостерегла от чрезмерного использования уксуса и соли. Также профессор не рекомендует покупать готовый шашлык. Самым полезным и диетическим мясом она назвала курятину, индейку и крольчатину.

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