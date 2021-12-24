Дима Билан отмечает юбилей: я постараюсь праздник не заметить

24 декабря свой день рождения отмечает российский певец Дима Билан. В этом году артист отмечает юбилей — 40 лет! Как говорит сам Билан, 40 лет обычно мужчины не отмечают, однако он не исключает, что в день рождения будет окружен сюрпризами.

«Мужчины по традиции не отмечают особо 40 лет. Наверное, я постараюсь его не заметить. Тем более перед моим днем рождения проходит большое количество концертов и съемок, поэтому часть праздника уже проживаешь. Может, кто-то меня будет удивлять, как всегда. Например, выйду из дома, а там много шаров. Могут быть и сюрпризы, об этом я не знаю», – отметил Билан в интервью

По словам артиста, ему нравится отмечать свой день рождения на сцене и этот год не станет исключением. Дима Билан уже на протяжении более 20 лет на сцене и за это время он покорил не одно сердце своим творчеством, а для кого-то и вовсе стал главным артистом российской эстрады.

Каждый год Дима Билан выпускает не одну композицию, участвует во множестве проектов, а также радует своими сценическими образами. 2021 не стал исключением.

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