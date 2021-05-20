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Дима Билан выпустил черно-белый ретро-клип в честь Штирлица

Автор Эвелина Никанорова 28
Дима Билан выпустил черно-белый ретро-клип в честь Штирлица

Дима Билан выпустил чувственный черно-белый ретро-клип на песню «Она моя».

Режиссером клипа выступил Константин Богомолов. Видео погружает в атмосферу советского худсовета, который утверждает к выходу фильм о любви разведчика к своей жене, с цитированием музыки к «17 мгновениям весны» и знаменитой сценой в берлинском кафе, где Штирлиц встречался с женой.

«Вопреки запросам и трендам сегодняшнего времени – ловите абсолютно серьёзную творческую арт-работу от маэстро Константина Богомолова – мой музыкальный фильм на трек «Она моя»! Случилось то, чего я никогда ещё не делал в кадре … ну, впрочем, сами все видите», – прокомментировал Билан.

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Еще больше клипов – по ссылке.

 

 

 

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