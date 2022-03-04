Директор компании Maisto bankas – о том, как можно помочь беженцам из Украины

Maisto bankas расширил круг людей, которым оказывает помощь продуктами питания. Теперь эта организация собирает продукты не только для жителей Литвы, но и для пострадавших от войны жителей Украины. Подробнее обо всем – в интервью Эрнеста Алесина с директором «Продуктового банка» Симонасом Гурявичюсом.

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– В программе «Вечер в движении» мы продолжаем общаться с людьми, которые делают добрые дела. Сегодня так уже совпало, что много добрых дел. Кто-то собирает подписи. Инициативы. Еще говорим и о помощи психологической. Есть и помощь фактическая: у нас на связи – директор Maisto bankas Литвы Симонас Гурявичюс. Здравствуй, Симонас.

– Добрый день.

– Вы присоединились к акции Stiprūs kartu. Вы и так, как организация, всегда помогаете – и на территории Литвы. Но теперь, я понимаю, именно литовский Maisto bankas тоже присоединился к помощи – в Украину вы ее отправляете? Объясни, расскажи.

– Да. У Maisto bankas есть сейчас, на самом деле, две самые главные функции, связанные с ситуацией на Украине. Первая – это каждый беженец, который приезжает из Украины в Литву, на 2-3 дня получает продуктовый пакет. И неважно, где в стране он находится, он получает пакет от Maisto bankas. И таким образом мы надеемся, что ни один нуждающийся в еде человек из Украины не останется голодным.

Вторая наша функция – это помочь организовать доставку из Литвы в Украину. Особенно – в те места, где люди очень нуждаются, как мы видим. Maisto bankas – он получает такую возможность, как благотворительная организация, – проехать быстрее и проехать на место, назначенное украинским правительством. Это на границе Польши и Украины. А дальше уже Украина берет на себя ответственность распределить в те места, где помощь нужна.

– А скажи, пожалуйста, мы видели кадры – у нас есть опорный пункт в Алитусе. А что Maisto bankas делает в Алитусе?

– В Алитусе, когда каждый человек приезжает из Украины, если у него некуда ехать, он в первую очередь регистрируется в Центре миграции. В том же самом центре, сразу же после миграции, он получает продуктовый пакет. И в Алитусе это просто первое место, куда люди приезжают. А есть люди, которые едут и в другие муниципалитеты, и куда бы они ни приехали – везде их ждет пакет от Maisto bankas и наши добровольцы.

– Вот по поводу добровольцев. Чем можно помочь «Продуктовому банку» сегодня жителям Литвы, которые тоже хотят как-то поучаствовать. И второй сразу же вопрос. Это как-то влияет на тех людей, которые получают вашу помощь здесь, в Литве?

– Нет, люди, которые получают нашу помощь в Литве, – они как получали, так и получают дальше помощь. Это – дополнительная помощь, наша работа с разными организациями, которые специально хотят помочь Украине вдобавок к тому, что они делают для людей в Литве. А насчет того, как можно помочь «Продуктовому банку» – пока что мы работаем с большими продуктовыми, продовольственными центрами, торговыми центрами. А также с теми изготовителями и фермерами в Литве, кто может дать большими количествами продукцию, чтобы она посылалась в Украину. Или если это продуктовые пакеты – чтобы они были стандартными. А людей мы, конечно, просим присоединиться как добровольцев. Но на этот момент, на самом деле, их очень много, и мы очень рады этому. Но в конце месяца мы будем делать очень большую традиционную нашу Maisto bankas акцию, и вот во время нее мы попросим всех людей присоединиться продуктами, покупая продукты. Потому что та волна, которую мы видим сейчас, это лишь начало. И вот этот большой энтузиазм – он очень хороший, мы этим пользуемся. Но помощь нужна будет и через две-три недели. Потому что мы видим, что есть очень много людей, которые на границе Польши и Украины, и они не могут еще выбраться. В какой-то момент они выберутся и приедут в Литву хотя бы на сколько-то времени, чтобы как-то [отойти] от этих ужасов, и тогда нужна будет помощь людей очень сильно.

– Это хорошее доброе дело, которым вы занимались, занимаетесь и будете заниматься.