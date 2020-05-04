Listen to «Директор Висагинской гимназии — о подготовке к экзаменам и о скорой встрече с учениками» on Spreaker.

Мы продолжаем интересоваться тем, как проходит процесс обучения у школьников в разных городах нашей страны. А также тем, как планируется организовать подготовку 12-классников к выпускным экзаменам. Сегодня у нас на связи — директор Висагинской гимназии VERDENĖS Ольга Чернис.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете ход дистанционного обучения в вашей школе.

— Для учеников и для родителей, и для учителей этот новый способ обучения стал немалым вызовом. Все учились вместе, записывались на онлайн-семинары, на вебинары, испытывали платформы, делились удачами и первым опытом. Теперь процесс обучения проходит ровно. Все приспособились к работе, и нагрузка учеников нормализовалась. Потому что были жалобы, что в первое время очень-очень ученики были нагружены, теперь все стало хорошо.

— А вы планируете применять наработанные навыки и потом, по завершении карантина?

— Конечно же! И впредь, если будет карантин, эпидемия гриппа, то мы уже будем работать дистанционно и все уроки будут проводиться именно так.

— А как вы планируете организовать подготовку 12-классников к экзаменам?

— Что касается учеников 12-го класса, то для них и сейчас еще уроки проводятся по составленному расписанию, но теперь у них уже больше времени готовиться к экзаменационной сессии самостоятельно и больше времени консультироваться с учителями-предметниками. Потому что курс по учебным предметам уже пройден.

— Соответственно, консультируются ребята тоже удаленно, да?

— Да, графики все составлены. Они знают, когда они могут консультироваться индивидуально, когда групповые консультации. Так что ребята действительно работают много, работают самостоятельно, и они — большие наши молодцы.

— А что касается занятий после 1 июня, у вас есть уже какие-то планы по этому поводу?

— Об этом, наверное, говорить еще рано, но мы, конечно же, ждем своих ребят на занятия по неформальному обучению. Потому что в это время основные силы были брошены на подготовку к урокам и уроки, а другие мероприятия остались в стороне. Мы также будем организовывать лагеря, и хотели бы, чтобы дети действительно вернулись. Если все пойдет дальше так же гладко, как сейчас, то, конечно, будем готовиться к встрече учеников в школе.