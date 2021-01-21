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Disney: трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn»

Автор Эвелина Никанорова 33
Pixar Popcorn

Кинокомпания Disney показала трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn», основанных на вселенных самых популярных проектов Pixar.

Посмотреть новые мультфильмы с любимыми героями можно будет с 22 января на стриминговой платформе Disney+. В сборник войдут 10 картин, персонажами которых станут, в частности, овечки и пара картофелин из «Истории игрушек», рыбка Дори из «В поисках Немо» и скелеты из «Тайны Коко».

Кроме того,  в «Pixar Popcorn» включили фильмы по мотивам «Тачек» («Танцы с тачками») и недавно вышедшей ленты «Душа» («Душа города»). 

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