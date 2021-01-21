Disney: трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn»

Кинокомпания Disney показала трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn», основанных на вселенных самых популярных проектов Pixar.

Посмотреть новые мультфильмы с любимыми героями можно будет с 22 января на стриминговой платформе Disney+. В сборник войдут 10 картин, персонажами которых станут, в частности, овечки и пара картофелин из «Истории игрушек», рыбка Дори из «В поисках Немо» и скелеты из «Тайны Коко».

Кроме того, в «Pixar Popcorn» включили фильмы по мотивам «Тачек» («Танцы с тачками») и недавно вышедшей ленты «Душа» («Душа города»).

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