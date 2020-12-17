Дистанционная работа снижает продуктивность труда

При работе из дома во время пандемии снижается продуктивность каждого третьего работника, показал опрос, проведенный по заказу банков.

Часто это приходится компенсировать за счет более длительного рабочего дня. Причинами снижения продуктивности чаще всего называются: отсутствие сотрудничества с коллегами, попытки согласовать с работой домашние дела и присмотр за детьми, нехватка необходимого оборудования и мотивации. Правда, пятая часть респондентов указала, что их продуктивность при работе из дома возросла. Причиной тому – более тихое, не отвлекающее, окружение и гибкое время работы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.