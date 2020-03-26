Listen to «ОБРАЗОВАНИЕ — дистанционное обучение, интервью с директором гимназии им. А. Пушкина Еленой Журовской» on Spreaker.



Безусловно, времена очень непростые. Это испытание для каждого из нас — я имею в виду и педагогов, и родителей, и общество в стране. Страна сейчас в напряжении. Ищет возможности, как оптимальнее организовать непрерывность процесса. Многое ещё не известно — ни подготовленность, ни окончательная техническая возможность учителей. Потому что далеко не у всех есть компьютеры, которые соответствуют платформам. Это и оснащённость детей. Это одновременное подключение, если в семье двое-трое детей, плюс ещё родители, которые вынуждены работать дистанционно, так что это уравнение со многими неизвестными. Но я думаю, что если мы будем понимать друг друга и относиться доброжелательно, я думаю, что, наверное, система отладится, скорее всего. Будет, наверное, очень непростая первая неделя.

То есть — все равно должно пройти время, пока и учителя, и родители, и дети — поймут, что от них требуется, и все это наладится технически?

Наверняка будут проблемы технического свойства. Именно с подключением и освоением платформ, потому что, насколько я понимаю, школы выбирают различные платформы, соответственно ещё освоить эти платформы — на это тоже надо было бы время. В ускоренном темпе, когда буквально даже не за две недели, а, на самом деле, за неделю учителя дистанционно это всё сами осваивают, сами учатся, потому что они тоже сейчас учатся. Это непривычный формат. Надо все наладить, чтобы система заработала изумительно и синхронно. При этом я должна упомянуть, что это не просто: включил и нажал кнопку, — и идёт трансляция урока, скажем, из своей частной квартиры. Нужно ещё формировать урок, нужно знать все законы соблюдения авторских прав при подборке. Нужно знать нормы гигиены, чтобы не перегрузить ребёнка в соответствии с возрастом. Это очень всё непросто. Но самое главное — не поддаваться панике и конструктивно вместе двигаться вперёд.

А как технически будут решаться эти вопросы? Например, если у учителя нет компьютера — он сам его должен себе организовать. А если у ребенка?

Это вопрос пока остается открытым. Насколько я знаю, Министерство просвещения в срочном порядке закупило 35 тысяч компьютеров для социально необеспеченных семей, социально поддерживаемых семей. Но вопрос — когда это всё будет доставлено и распределено. Я думаю, что на это будет уходить время и, возможно, — не одна неделя. Плюс далеко не у всех и интернет есть. Поэтому, наверняка, масса шил вылезет из мешка, которые даже трудно сейчас предвидеть. Но мы видим, что сейчас происходит, и отслеживаем всю ситуацию, связанную с пандемией. Даже государственные мужи постоянно тоже учатся и открывают для себя новые обстоятельства, которые трудно даже было заранее предвидеть. Здесь есть только одно — это наша солидарность и общее понимание того, что это непростые времена. Ни один ребёнок не останется без внимания. Тем или иным образом, безусловно, каждая школа, я думаю, будет максимально стараться, чтобы ребёнок получил те знания, которые предполагают общеобразовательные программы.

Скажите, пожалуйста, а оцениваться дети как будут?