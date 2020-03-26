Listen to «ТЕМА ДНЯ — дистанционное обучение, комментарий министра просвещения Литвы Альгирдаса Монкявичуса» on Spreaker.



С понедельника, 30 марта, у учащихся всех общеобразовательных учреждений нашей страны закончатся каникулы, которые были объявлены с 16 марта, и начнётся дистанционное обучение.

С таким процессом пока еще никому не доводилось сталкиваться, поэтому у всех его участников — и у педагогов, и у родителей, — возникает много вопросов. Сегодня в Правительстве Литвы состоялась пресс-конференция, во время которой министр просвещения Литвы Альгирдас Монкявичус ответил на вопросы, касающиеся дистанционного обучения. В первую очередь, глава Министерства просвещения поблагодарил школы за их активное участие в решении этого вопроса. Помимо этого он выразил благодарность предпринимателям, которые также приняли участие и проспонсировали школы на покупку всего необходимого для обеспечения дистанционного обучения. В период подготовки к дистанционному обучению, по словам министра, было закуплено 35 тысяч компьютеров для детей из малообеспеченных семей. Не факт, что все они дойдут до школ уже в следующий понедельник, но до конца следующей недели школы должны получить все купленные для них компьютеры. По словам министра, в период подготовки к дистанционному обучению проводилось множество переговоров и с директорами школ, и с педагогами, у которых есть опыт дистанционного преподавания. На сегодняшний день школы выбирают платформы, на которых будут проводиться обучения, а педагоги связываются с родителями и объясняют им, какие конкретные действия надо сделать до начала занятий. Альгирдас Монкявичус также рассказал о том, что была создана специальная группа, которая работает над различными сценариями проведения госэкзаменов, но необходимо понимать, что всё будет зависеть от того, когда закончится карантин. Министр заверил, что у них есть план действий насчёт экзаменационной сессии. Уже откорректировано расписание экзаменов, возможно, это придётся делать ещё раз. Есть и другой план. Если карантин закончится до 1 июня, то ученики в школах смогут закончить учебный год практически вовремя, и тогда основная часть экзаменов пройдёт в обычном режиме. Даже если это произойдёт в последнюю неделю июня, будет не слишком поздно, если, выйдя из режима карантина, все будут готовы к сдаче экзаменов. Также министр подчеркнул, что с такой ситуацией сейчас столкнулась не только наша страна, но и многие другие страны в мире. Помимо этого он выразил надежду, что диалог между школами, учителями, родителями и учениками будет проходить складно, ведь именно это и является основополагающим фактором в дистанционном обучении. На вопрос о том, будут ли наказывать родителей и их детей, которые будут пропускать виртуальные уроки, Альгирдас Монкявичус ответил, что в настоящий момент главное, чтобы родители не допустили, чтобы их дети заболели.