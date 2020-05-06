Дистанционное обучение, возможно, будет применяться и в дальнейшем
Май 6, 2020 17:18
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Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс представил членам Сейма последние прогнозы о возможности возвращения учащихся в учебные заведения. По словам министра, не исключено, что дистанционное обучение будет частично применяться и в следующем учебном году. Как сказал Альгирдас Монкявичюс, существует вероятность того, что учителя, принадлежащие к группе риска, смогут работать дистанционно.
Что касается средств защиты для учителей, А. Монкявичюс заверил, что самим учителям ничего не нужно будет покупать, их обеспечат всем необходимым.