«Дизайн года» – розовые качели на границе США и Мексики

Инсталляция «Стена-балансир» (Teeter-Totter Wall) получила награду «Дизайн года» в конкурсе от лондонского Музея дизайна, сообщает Dezeen.

Розовые качели от архитектурной студии Rael San Fratello установили в 2019 году на границе городов Эль-Пасо в США и Сьюдад-Хуарес в Мексике.

Инсталляция просуществовала всего около 40 минут. Проект был «партизанским», так как не получил официального разрешения. Кроме того, время его жизни зависело от скорости пограничного патруля. По словам Rael San Fratello, цель состояла в том, чтобы показать, что «игра может быть актом сопротивления». Авторы вложили в перформанс символ укрепления чувства единства, несмотря на возведенные стены.

Стоит отметить, что в 2020 году инсталляция приобрела особое значение. Исполнительный директор Музея дизайна Тим Марлоу описал его как «изобретательное и острое напоминание о том, как люди могут преодолеть силы, которые стремятся нас разделить».

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