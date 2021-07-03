Музыкальная новинка

DJ Groove и Сергей Бурунов выпустили трек «Мало звука»

Автор Эвелина Никанорова 16
DJ Groove и Сергей Бурунов выпустили трек «Мало звука»

DJ Грув и Сергей Бурунов выпустили новый макси-сингл «Мало звука», записанный в стиле True Techno Acid Rave. Релиз включает в себя четыре версии композиции.

Творческий союз Евгения Рудина (настоящее имя DJ Грува, – прим. InterMedia) и актёра Сергея Бурунова («Полицейский с Рублевки», «Содержанки», «Последний богатырь» и др.) зародился в 2019 году, в школе электронной музыки DJ Грува.

– Мы давно дружим, и год назад я пригласил Сергея сняться в клипе «Сноб». Его образ показался мне идеальным для задумки, – говорит DJ Грув. – Потом, когда началась студийная работа над треком «Мало звука», я сразу понял, что для записи необходим Сергей.

В записи трека «Мало звука» также приняли участие коллеги, друзья и соавторы Евгения Рудина Android & DJ Boyko.

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