Новости Что посмотреть

«Дэдпул-3» получит прокатный рейтинг R

Автор Эвелина Никанорова 16
Deadpool-3

Третья часть франшизы «Дэдпул» получит прокатный рейтинг R (то есть будет доступна зрителям младше 17 лет только в присутствии родителей). Кроме того, картина станет частью киновселенной Marvel. Об этом сообщил Collider со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги. 

По словам Файги, съемки «Дэдпула-3» не начнутся раньше 2022 года. Сейчас сестры Лиззи Молине-Ложлен и Венди Молине работают над сценарием картины под руководством Райана Рейнолдса — актер выступает продюсером проекта и исполняет главную роль.

«У нас есть список вещей, которые мы уже анонсировали и теперь должны сделать, но это волнительно — то, что проект стартовал. Это совсем другой тип персонажа для киновселенной Marvel, и Райан — это природная сила, которая потрясает, когда он воплощает этого героя», — сказал Файги. 

Как отмечает издание, лента вряд ли появится в кинотеатрах раньше 2023 года. Потому что, помимо «Дэдпула-3», Marvel Studios разрабатывает сиквелы «Доктора Стрэнджа», «Капитана Марвел» и «Черной Пантеры». Также в самом разгаре находятся съемки «Тора-4» и «Человека-паука-3».

Источник

 

Метки:

Актуальные новости

3 киноновинки недели

Автор RUSRADIO LT
Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (информация обновлена 23 декабря 2020 г.)

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (информация обновлена 23 декабря 2020 г.)

Автор RUSRADIO LT
Отрицательный тест на коронавирус - не гарант безопасности для близких

Отрицательный тест на коронавирус – не гарант безопасности для близких

Автор RUSRADIO LT
Медики обращаются к донорам с просьбой о помощи

Медики обращаются к донорам с просьбой о помощи

Автор RUSRADIO LT

Рождественский городок перемещается в электронное пространство

Автор RUSRADIO LT
Камеры нового поколения - на страже порядка

Новые измерители скорости – на страже порядка

Автор RUSRADIO LT

Некоторые теории заговора пытаются разгадать, откуда появился COVID-19, и чем объясняется его быстрое распространение

Автор RUSRADIO LT
Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Автор Эвелина Никанорова
Полиция будет реагировать на сообщения о вечеринках

Полиция будет реагировать на сообщения о вечеринках

Автор RUSRADIO LT