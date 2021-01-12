«Дэдпул-3» получит прокатный рейтинг R

Третья часть франшизы «Дэдпул» получит прокатный рейтинг R (то есть будет доступна зрителям младше 17 лет только в присутствии родителей). Кроме того, картина станет частью киновселенной Marvel. Об этом сообщил Collider со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги.

По словам Файги, съемки «Дэдпула-3» не начнутся раньше 2022 года. Сейчас сестры Лиззи Молине-Ложлен и Венди Молине работают над сценарием картины под руководством Райана Рейнолдса — актер выступает продюсером проекта и исполняет главную роль.

«У нас есть список вещей, которые мы уже анонсировали и теперь должны сделать, но это волнительно — то, что проект стартовал. Это совсем другой тип персонажа для киновселенной Marvel, и Райан — это природная сила, которая потрясает, когда он воплощает этого героя», — сказал Файги.

Как отмечает издание, лента вряд ли появится в кинотеатрах раньше 2023 года. Потому что, помимо «Дэдпула-3», Marvel Studios разрабатывает сиквелы «Доктора Стрэнджа», «Капитана Марвел» и «Черной Пантеры». Также в самом разгаре находятся съемки «Тора-4» и «Человека-паука-3».

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