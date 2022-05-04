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Дэниэл Рэдклифф играет на аккордеоне в трейлере «Странный: История Эла Янковича»

Автор Эвелина Никанорова

Первый тизер-трейлер фильма «Странный: История Эла Янковича» (Weird: The Al Yankovic Story) обнародовал телеканал Roku. Картина является байопиком легендарного комика, музыканта и пародиста. Автором сценария стал сам Эл Янкович, а главную роль сыграл Дэниэл Рэдклифф.

– Фильм, ничего не скрывая, исследуя каждый аспект жизни Янковича, от его стремительного взлета к славе с такими ранними хитами, как «Eat It» и «Like a Surgeon», до его бурных романов со знаменитостями и развратного образа жизни, — обещает пресс-релиз. – Картина отправляет зрителей в поистине невероятное путешествие по жизни и карьере Янковича, от одаренного вундеркинда до величайшей музыкальной легенды всех времен.

В минутном ролике звучит та самая композиция «Like a Surgeon» – пародия на «Like a Virgin», можно увидеть фрагменты этого и других номеров Янковича, а также буквально на секунду – Эван Рэйчел Вуд в образе Мадонны. В фильме также снялись Рэйн Уилсон, Тоби Хасс, Джулианна Николсон и др.

Премьера «Странный: История Эла Янковича» состоится на Roku осенью, но точная дата пока не объявлена.

Источник: InterMedia

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