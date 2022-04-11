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Дэниэл Рэдклифф написал сценарий фильма о Голливуде

Автор Эвелина Никанорова

Дэниэл Рэдклифф объявил, что написал сценарий фильма, основанный на своем опыте в киноиндустрии, и хочет его поставить. Об этом он рассказал в подкасте издания Empire.

Дэниэл Рэдклифф написал сценарий фильма о Голливуде

– У меня есть кое-какая идея о фильме. Надеюсь, я буду режиссировать. Это произойдет через пару лет, потому что, по крайней мере, следующие 18 месяцев у меня достаточно загружены. Люди всегда говорят: «Пиши о том, что знаешь». У меня была очень необычная жизнь, поэтому я не хочу об этом писать, – смеется он. – Но у меня есть идея, как снять фильм, связанный с киноиндустрией.

Жанр фильма, а также то, будет ли звезда «Гарри Поттера» играть самого себя, пока не известны. Но, по словам актера, он хочет сосредоточиться на своих режиссерских обязанностях.

– Я хотел бы просто режиссировать по двум причинам – отчасти потому, что я никогда не делал этого раньше, и я не хотел бы думать об этих двух вещах одновременно. Когда вы снимаете фильм, вы должны просматривать его тысячу раз после монтажа, и я точно не хочу так много смотреть на свое лицо. Я лучше это пропущу, – сказал Рэдклифф.

Источник: InterMedia

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