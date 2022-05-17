Звёзды

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт возвращаются в «Доктор Кто»

Автор Эвелина Никанорова

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт вернутся в новый сезон научно-фантастического сериала «Доктор Кто».

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Рассела Т. Дэвиса, который также вернется к своим обязанностям шоураннера после 12-летнего перерыва.

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт возвращаются в «Доктор Кто»

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт

Теннант играл 10-го Доктора с 2005 по 2010 год (когда шоураннером также был Дэвис), а Тейт – его спутницу Донну Ноубл. Пока создатели шоу умалчивают о вкладе пары в сезон, их сцены будут транслироваться в следующем году, когда шоу исполнится 60 лет. InterMedia напоминает, что ранее было объявлено, что 14-м Доктором Кто станет Шути Гатва, но эти новости не противоречат, а дополняют друг друга.

– Это выглядит невозможным — сначала мы объявляем нового Доктора, а затем старого Доктора вместе с замечательной Донной, что, черт возьми, происходит? – говорит Дэвис. – Возможно, это недостающая история. Или параллельный мир. Или сон, или трюк, или воспоминание. Единственное, что я могу подтвердить, это то, что это будет зрелищно, поскольку две наши величайшие звезды воссоединятся для битвы всей жизни.

Источник: InterMedia

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