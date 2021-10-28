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Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября

Автор Евгений Русаков
Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября
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1 ноября, в День поминовения усопших, многие жители Литвы поедут на кладбища. По этой причине во многих местах ожидаются пробки. Между тем статистика показывает, что многие научились планировать своё время и распределяют свои поездки на несколько дней. По этой причине вполне возможно, что многие перенесут посещение кладбищ на субботу, 2 ноября, чтобы избежать пробок 1 числа.

Наверняка многие в эти длинные выходные планируют долгие поездки. А значит, стоит напомнить несколько обязательных пунктов, актуальных для всех водителей:

  1. В первую очередь, проверьте давление в покрышках.

    Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября

    Спущенная покрышка

  2. Отрегулируйте свет фар. Это очень важно, если фары не ксеноновые и нет системы регулирования задней подвески, ведь при загрузке автомобиля фары начинают светить выше и ослепляют других водителей.

    Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября

    Автомобильная пробка

  3. Не забудьте о стеклоомывающей жидкости и в случае необходимости приведите в порядок стеклоочистители. Грязные стёкла заметно снижают видимость, особенно в тёмное время суток.

    Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября

    Стеклоомывающая жидкость

  4. Во время долгих поездок важно помнить о горючем в бензобаке.

    Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября

    Датчик топлива

  5. В это время погодные условия непредсказуемы. Это безусловно отразится на скоростном режиме и поведении других водителей.

    Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября

    Осенняя дорога

  6. Не забывайте, что в этот день поменяется расписание и некоторые маршруты общественного транспорта. Помимо этого будут внесены изменения в организацию дорожного движения.

    Длинные поездки и изменения в движении с 1 ноября

    Вильнюсский общественный транспорт

Также напомним об изменениях скоростного режима. С 1 ноября максимальная скорость на дорогах Литвы составит 110 км/ч. Также стоит отметить, что до 10 ноября необходимо поменять покрышки с летних на зимние. За нарушение этого требования грозит штраф от 30 до 40 евро. Помимо этого транспортное средство может быть лишено техосмотра.

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