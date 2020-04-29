Listen to «Длинные выходные, 1 мая и День матери» on Spreaker.

На этой неделе нас ожидают длинные выходные. Прежде всего, на пятницу выпало 1 мая — это день, когда наша страна стала полноправным членом Евросоюза. Произошло это 16 лет назад, в 2004 году. Кроме того, во многих странах мира 1 мая отмечается и как День международной солидарности трудящихся. Ну и, наконец, в воскресенье в нашей стране отмечается замечательный теплый День матери. А для того чтобы этот праздник прошел как в старые добрые времена, можно даже будет купить цветы — постановлением правительства начиная с этих выходных разрешено возобновить торговлю на рынках. При этом премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что все-таки пока не рекомендуется ездить с поздравлениями к мамам, если вы не живете вместе. Такого же мнения придерживается и вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис:

— Ближайшие суббота-воскресенье — приближается День матери. Будьте добры, если не живете вместе, не навещайте своих родных, своих матерей. Поздравьте их другим способом. Потому что очень важно, что люди, которые немного старше, и которые старше 60 лет, у которых есть проблемы со здоровьем, или они сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют, — вирус, коронавирус — особенно опасен для них. Будьте добры, пока отложите посещение таких мест, где будут ваши родители или люди старшего поколения. Будет время, когда у всех будет возможность делать это свободно.

При этом премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что таких ограничений, какие объявлялись на Пасху, в эти выходные не будет. Разрешено также посещать кладбища — конечно, с соблюдением мер безопасности и без массовых скоплений людей. За порядком возле кладбищ будут присматривать полицейские патрули. Например, сообщается, что 2 и 3 мая будет регулироваться движение в районе кладбищ Рокантишкю, Карвелишкю и Кайрену. Следует обратить внимание, что парковка автомобилей будет запрещена возле остановок общественного транспорта, на кольцевых разворотах и около входов на кладбища.

И, наконец, тем, кто будет в эти выходные пользоваться общественным транспортом, напомним, что требования карантина смягчены, но не отменены. А значит все знакомые нам правила — носить маску, соблюдать требования гигиены и установленную дистанцию — пока еще никто не отменял. Берегите себя!