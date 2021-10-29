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Длинные выходные, зимнее время и ограничение скорости

Автор Анжелика Орлёнок
Длинные выходные, зимнее время и ограничение скорости
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Всю страну ожидают длинные выходные. В ночь с субботу на воскресенье мы переходим на зимнее время. А с 1 ноября ограничивается скорость на дорогах. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Жителей Литвы ждут длинные выходные: 1 ноября (понедельник) – День Всех Святых, 2 ноября (вторник) – День поминовения усопших.

* Полиция Литвы во время длинных выходных будет работать в усиленном режиме. Планируются дежурства как на дорогах, так и около торговых площадок.

* Специалисты напоминают о необходимости придерживаться дистанции в общественных местах, надевать маски и воздерживаться от ненужных поездок.

* Напоминаем: с 1 ноября на дорогах Литвы будет снижена максимальная скорость движения. Кроме того, уже можно начинать менять летние покрышки на зимние.

* Переходим на зимнее время: в ночь с субботы на воскресенье стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

* Вильнюсский общественный транспорт: 8 ноября забастовки водителей не будет. Проводить забастовку не разрешил суд.

* Школьники во время каникул смогут тестироваться дома – для этого им выдали экспресс-тесты на COVID-19. Школьные каникулы продлятся до 9 ноября включительно.

* В коллекции Данаса Рапшиса – еще одна серебряная медаль Кубка Мира по плаванию.

* Facebook, подчёркивая свои амбиции по созданию Метавселенной, изменил название управляющей компании. Теперь она называется Meta. Социальные сети Facebook, Instagram и WhatsApp будут называться по-прежнему.

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