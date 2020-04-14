Listen to «Для браконьеров в период карантина правила не изменились» on Spreaker.



На прошлой неделе представители Министерства окружающей среды провели 67 рейдов с целью пресечь незаконную рыбную ловлю.

Как сообщают сотрудники министерства, браконьеры, вероятно, ожидают, что ответственные лица в период карантина будут менее бдительными, однако это далеко не так.

Экологи напоминают, что за незаконную рыбную ловлю полагаются трехзначные денежные штрафы и конфискация рыболовного снаряжения.