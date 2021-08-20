Для гостей Паневежиса оборудовали инновационный терминал

Новшества ожидают гостей Паневежиса прямо на автобусной станции. На автовокзале оборудован инновационный информационный терминал.

С его помощью можно найти информацию об интересных культурных и исторических объектах города – от снимков и фактов до легенд. А затем – получить на свой смартфон лучший маршрут к выбранным целям.

Терминал общается с посетителями на нескольких языках и приспособлен даже для людей с проблемами зрения.

К слову, Паневежис – пятый по величине город страны, и туристов он готов заинтересовать более чем полусотней интересных объектов.

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