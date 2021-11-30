Covid-19

Для кого тестирование на COVID-19 с 1 декабря станет платным

Автор Евгений Русаков
Для кого тестирование на COVID-19 с 1 декабря станет платным
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Министерство здравоохранения Литвы утвердило порядок проведения тестирования на COVID-19 для сотрудников, которые с 1 декабря должны проходить периодическое профилактическое тестирование.

Сферы деятельности, работникам которых с 1 декабря нужно будет самостоятельно оплачивать тестирование:

  • услуги по уходу за здоровьем;
  • социальные услуги;
  • работники сферы образования;
  • работники аптек;
  • международные грузовые перевозки;
  • работники общественного транспорта и пассажирских перевозок;
  • развлечения, культурная и художественная деятельность, организация мероприятий;
  • работники сферы общественного питания;
  • работники розничной торговли;
  • оказание услуг государственного управления;
  • профессиональная военная служба;
  • деятельность, связанная с управлением массовым притоком иностранцев в результате объявленного чрезвычайного положения;
  • работники производственных предприятий.

Лица, работающие в этих сферах деятельности, должны будут пройти тестирование, если они были вакцинированы по полной схеме более 210 дней назад. Между тем тестирование не нужно будет проходить, если перечисленные лица получили бустерную дозу вакцины.

Беременные женщины и работники с противопоказаниями к вакцинации смогут записаться на бесплатное тестирование по телефону 1808. В свою очередь, лицам, вакцинация которых была отложена в связи с проходящим лечением, тестирование необходимо будет проводить периодически каждые 7-10 дней методом ПЦР или быстрого тестирования на антиген.

Также следует отметить, что тестирование на COVID-19 больше не будет проводиться в мобильных пунктах. Исключения будут сделаны для опредёленных групп людей. Они смогут проходить тестирование за государственный счёт.

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