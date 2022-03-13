Для любителей пешеходных прогулок – 40 маршрутов на выбор

Столица подготовила 40 маршрутов для любителей пешеходных прогулок и активного отдыха. В реалиях сегодняшнего дня такие прогулки могут стать и способом хотя бы немного восстановить душевное равновесие.

Среди маршрутов – тропы, проходящие и по холмам, и вдоль рек, и около исторических зданий. Они нанесены на интерактивную карту Vilnius kojoms.

На главной странице проекта говорится, что среди пеших маршрутов есть 24 развлекательных и 16 повседневных. Есть, конечно же, и 100-километровый маршрут вокруг Вильнюса, который уже хорошо знаком горожанам и гостям столицы. Все маршруты объединены в единую сеть, они имеют познавательную и рекреационную ценность, соединяют разные природные территории.

Для того чтобы отправиться в путешествие, достаточно зайти на страничку Vilnius kojoms и выбрать, какой маршрут вы предпочитаете, – развлекательный или повседневный. Потом определиться с тем, от какой точки вам удобнее всего начинать прогулку, – и открыть страничку маршрута. Там вы увидите карту маршрута и всю полную информацию о нем. Есть описание дорожного покрытия для пешеходов и велосипедистов. Есть и список тех объектов или участков природы, вдоль которых проходит маршрут.

Такие пешие путешествия, по задумке Вильнюсского самоуправления, могут стать отличной альтернативой автомобильным поездкам. Любители прогулок смогут с удовольствием передвигаться пешком и пользоваться общественным транспортом.

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