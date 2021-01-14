Для приезжающих в Англию – 10 дней карантина

В Латвии высшие учебные заведения готовы изменить условия приема, чтобы выпускники средних школ могли начинать учебу только с годовой оценкой по необходимым предметам.

Представители высших учебных заведений подчеркнули, что проведение вступительных экзаменов с эпидемиологической точки зрения является небезопасным, однако, для объективной оценки знаний и навыков нужно сохранить возможность сдавать централизованный экзамен.

Как ранее сообщалось, если до весенних каникул 9-е и 12-е классы не смогут вернуться к частично очному обучению и очным консультациям, то министерство будет думать об уменьшении числа экзаменов или их отмене. Решающий момент — февраль.

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Въезд в Англию с 15 января станет возможным лишь при наличии негативного теста на коронавирус, который был сделан не раньше, чем за 72 часа до выезда из пункта отправления.

Наличие этого теста должны будут контролировать у пассажира перед отправлением сотрудники авиакомпаний, железной дороги или морского транспорта. При этом даже при наличии негативного теста все путешественники, приезжающие в Англию из-за рубежа, обязаны будут 10 дней провести на карантине.

Как сообщило министерство транспорта в Лондоне, эти правила будут распространяться и на граждан Великобритании. Исключения будут действовать только для детей в возрасте до 10 лет и путешественников, въезжающих в Англию из других частей Соединенного Королевства.

Гражданам Великобритании с позитивным тестом на коронавирус во въезде на родину будет отказано.

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По данным министерства здравоохранения ФРГ, через мобильное приложение Corona Warn-App, предназначенное для отслеживания цепочек заражения коронавирусом в Германии, на сегодняшний день были переданы 200 тысяч сообщений о положительных результатах теста на SARS-CoV-2.

Пресс-секретарь министерства отметил, что эту цифру следует умножить на число контактов пользователей, назвав этот показатель очень хорошим. По его словам, приложение, которое уже несколько раз обновлялось, было скачано 25 миллионов раз, а общее число переданных с его помощью результатов тестов достигло 7 миллионов.